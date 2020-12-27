По данным источника, капитан "сливочных" неоднократно выражал недовольство действиями хавбека как в матчах, так и на тренировках. С тех пор испанцы прекратили общение. Сообщается, что в конфликте Иско и Рамоса другие игроки "Реала" поддержали Серхио. Отмечается, что футболисты "королевского клуба" считают, что Иско должен быть продан.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 28-летний хавбек принял участие в 10-и матчах и отметился одной результативной передачей.
Источник: Diario Gol
Иско может покинуть "Реал" из-за конфликта с Рамосом
Полузащитник мадридского "Реала" Иско поссорился с партнером по команде защитником Серхио Рамосом.
Фото: ФК "Реал"
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