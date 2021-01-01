У Зидана спросили, является ли "Атлетико" фаворитом чемпионской гонки.
"Они находятся на первом месте и впереди, это всё. Не думаю, что борьба за чемпионство будет только между нами и ними. Будет очень открытая борьба за титул", - ответил наставник "Реала".
Отметим, что "Атлетико" лидирует в Примере, набрав 35 очков. "Реал" идет вторым (33 балла). При этом "сливочные" провели на два матча больше по сравнению с "Атлетико".
Источник: Marca
Зидан: не думаю, что за чемпионство будут бороться только "Реал" и "Атлетико"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за титул чемпиона Испании.
Фото: VI Images via Getty Images
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