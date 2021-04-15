СМИ: "Реал" готов продлить контракт с Модричем на сезон

По информации источника, "Реал Мадрид" согласовал продление контракта с полузащитником Лукой Модричем до 2022 года.

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Модрич, выступающий за сливочных с 2012 года, готов пойти на понижение зарплаты ради продления трудового соглашения. В текущем сезоне 35-летний хорват провел 29 матчей в Ла Лиге, забил три мяча и отдал столько же результативных передач.



Действующей контракт Луки с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость обладателя Золотого мяча в 10 млн евро.



"Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, отставая от "Атлетико" на одно очко после 30 игр. Следующую встречу подопечные Зинедина Зидана проведут 18 апреля с "Хетафе". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.



Источник: AS.