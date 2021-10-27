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"Барселона" объявила об увольнении Кумана

Рональд Куман покинул пост главного тренера "Барселоны". Пресс-служба каталонского клуба сообщила об увольнении голландского специалиста.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после матча Примеры с "Райо Вальекано" сообщил Куману об увольнении. Напомним, что эта встреча закончилась победой мадридцев со счётом 1:0.

Куман попрощается с футболистами и сотрудниками команды в четверг, 28 октября. Пока неизвестно, кто его сменит на посту главного тренера.

"Барселона" в Примере потерпела уже два поражения подряд. Каталонцы занимают лишь 9-е место в турнирной таблице.


Теги: Куман Барселона
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