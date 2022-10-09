"Я надеюсь, вы сохраните ко мне уважение. Я -гей", - написал Касильяс в своих соцсетях.
Бывший партнер Касильяса по сборной Карлес Пуйоль отреагировал на это следующим сообщением: "Пришло время рассказать нашу историю, Икер".
Испанские СМИ предполагают, что этот пост Касильяса является шуточной реакцией на приписываемый ему журналистами роман. В марте прошлого года Касильяс объявил о расставании с телеведущей Сарой Карбонеро после 12 лет совместной жизни.
Вратарь Икер Касильяс завершил профессиональную карьеру в 2020 году. С 1999 по 2015 год он защищал цвета "Реала", последним клубом Икера стал "Порту". Касильяс - чемпион мира в составе сборной Испании (2010), двукратный победитель чемпионата Европы (2008, 2012), трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала". Также Касильяс является чемпионом Испании и Португалии.
Экс-вратарь "Реала" Касильяс совершил каминг-аут
Бывший вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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