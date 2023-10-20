– "Реал Сосьедад" – великий клуб. Но у него есть свои пределы. История говорит нам, что они способны выиграть чемпионат Испании, но в еврокубках особых успехов не добились. Однако для Захаряна мечтать не вредно! Пусть сначала начнет играть в стартовом составе испанского клуба, – цитирует Рианчо Sport24.
Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян стал игроком испанского "Реала Сосьедад" 19 августа, подписав контракт до 2029 года. Сумма трансфера составила 13 млн евро. В составе басков 20-летний россиянин вышел на замену в 4 матчах Ла Лиги, не отметившись голевыми действиями. В общей сложности Захарян провел на поле в Ла Лиге 60 минут. Его текущая рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.
Рианчо – о желании Захаряна выиграть ЛЧ с "Реалом Сосьедад": мечтать не вредно!
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал слова новичка испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, который рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу в составе басков.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"