- В "Реале Сосьедад" к Захаряну относятся очень хорошо. Можно сказать, что он понемногу адаптируется. На днях против "Зальцбурга" в Лиге чемпионов он провел свою лучшую игру с тех пор, как выступает за клуб. Он имеет возможность играть как в центре, так и на фланге. В центре он занимает свою лучшую позицию. В субботу он снова играл на фланге, и там ему сложнее. Иманоль Альгуасиль дает ему много минут в последних нескольких играх. Он продолжает процесс адаптации к городу и команде, но с каждым днем выглядит лучше, - передает слова Таберны Metaratings.ru.
20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В настоящий момент футболист сыграл за новую команду в 13 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями, суммарное игровое время Арсена в баскском клубе составляет 473 минуты.
3 матча Захарян провел в Лиге чемпионов, при этом домашнюю встречу с "Зальцбургом" 29 ноября (0:0) он сыграл полностью, выйдя в стартовом составе.
Испанский журналист: против "Зальцбурга" в ЛЧ Захарян провел свою лучшую игру за "Реал Сосьедад"
Испанский радиоведущий Иньиго Таберна прокомментировал ход адаптации 20-летнего российского хавбека Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
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