- Это абсолютно не соответствует действительности. Не знаю, кто это придумал. Никаких условий не было, это неправда. У Арсена российское гражданство, он заигран за сборную России. Возможно, на следующий сбор команды он получит вызов, - передаёт слова Голубина "Чемпионат".
В августе 2023 года 20-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян перешёл из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. Во время оформления перехода Захаряна в инфопространстве появлялись слухи, что одним из необходимых его условий является будущий отказ Арсена от гражданства Российской Федерации.
В 15 матчах во всех турнирах за клуб из Сан-Себастьяна российский хавбек отметился одним результативным пасом.
Представитель Захаряна: никаких условий по отказу от гражданства России со стороны "Реала Сосьедад" не было
Советник полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин дал оценку слухам о требованиях отказа игрока от российского гражданства со сторон испанского клуба при трансфере.
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