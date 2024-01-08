- Были у тебя моменты отчаяния, что все не так происходит и зря поехал?
- Нет, почему, все поддерживают. После игры с "Зальцбургом" я, наоборот, почувствовал уверенность, стали больше давать времени, сыграл с "Интером" на "Сан?Сиро". Супер, чего мне жаловаться.
Напомним, что Арсен Захарян присоединился к "Реал Сосьедаду" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. 20-летний полузащитник провел за испанский клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей в матче испанской Ла Лиги. Команда российского игрока занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата после 19-ти сыгранных туров. "Реал Сосьедад" сыграет с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Захарян: сыграл с "Интером" на "Сан?Сиро". Супер, чего мне жаловаться
Российский полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян порассуждал о своем игровом времени.
Фото: "Реал Сосьедад"