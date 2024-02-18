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Елагин: вы хотели, чтобы Захарян в "Реале Сосьедад" сразу засверкал, как Месси?

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Телекомментатор Александр Елагин высказался о ситуации с 20-летним российским полузащитником "Реала Сосьедад" Арсеном Захаряном.
Фото: Getty Images
- Тренер себе не враг, будет выпускать того игрока, который великолепно подготовлен. А Захарян уже сделал большое дело. Он уже играет! 16 матчей в чемпионате Испании в 20 лет. Разве мало? В баскском клубе играть непросто. Так что он уже это может занести себе в актив. А вы хотели, чтобы он сразу засверкал, как Месси?! - передаёт слова Елагина "СЭ".

20-летний атакующий хавбек сборной России Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо". За клуб из Сан-Себастьяна Захарян провёл 26 матчей во всех турнирах, 16 из которых - в испанской Ла Лиге, отметившись одним результативным пасом.

Сумма трансферной компенсации за Арсена, полученная бело-голубыми, составила 13 миллионов евро.

Ла Лига Реал Сосьедад Захарян Елагин
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