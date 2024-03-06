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Александр Кержаков пройдет стажировку в Испании

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Российский тренер Александр Кержаков рассказал о том, что будет стажироваться в испанском клубе.
Фото: Чемпионат.com
- Сейчас идет общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договоренность на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии.

Последним клубом в тренерской карьере Александра Кержакова был "Спартак" из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. 41-летний российский специалист оставил сербский клуб на 11-м месте в турнирной таблице, одержав всего одну победу в семи последних матчах. Всего под его руководством команда провела 15 игр, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила -12 (13:25).

Источник: "Чемпионат"

Кержаков Ла Лига
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