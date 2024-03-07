Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Павлович Семин высказался о положении Арсена Захаряна в клубе «Реал Сосьедад». По словам опытного Семина, сейчас Захарян проходит процесс адаптации в Испании.
«У Захаряна есть доверие от тренера, он участвует во многих матчах. У Арсена все идет по плану», - передает слова Семина Sport24.
Напомним, Арсен перешел в состав «Реала Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо». В нынешнем сезоне Захаряна провел за испанскую команду 19 матчей в рамках Ла Лиги и отличился одной голевой передачей.
Юрий Семин: у Захаряна в "Реале Сосьедад" все идет по плану
Бывший наставник «Локомотива» Юрий Павлович Семин поделился мнением относительно прогресса хавбека Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».
Фото: ФК "Локомотив"