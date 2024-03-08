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Журналист Хуанмарти: Гринвуд стал трансферной целью “Барселоны”

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Полузащитник “Хетафе” Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в “Барселоне”.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, каталонская команда заинтересована в подписании Мэйсона Гринвуда. “Барселона” рассматривает его как “недорогой” вариант усиления атаки в следующем сезоне.

Напомним, Гринвуд является игроком “Манчестер Юнайтед”. Он имеет действующий трудовой договор с клубом из Англии до лета 2025 года. До конца текущего сезона английский футболист играет в составе “Хетафе” на правах арендного соглашения.

Источник: соцсети журналиста Тони Хуанмарти

Ла Лига Барселона Гринвуд
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