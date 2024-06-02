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Силкин: Захарян думал, что на него в Испании будут молиться, но там своих талантов хватает

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Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин оценил сезон в испанском "Реале Сосьедад" для воспитанника бело-голубых полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
- Неслучайно Захарян ничего не добился в Испании. Он думал, что на него там будут молиться. А там своих талантов хватает. Надо быть лучше местных и показывать товар лицом. Иначе про тебя быстро забудут, - передаёт слова Силкина Metaratings.ru.

21-летний атакующий полузащитник Арсен Захарян в августе 2023 года перешёл из московского "Динамо", воспитанником которого является, в испанский "Реал Сосьедад", сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. В составе басков хавбек сборной России провёл 40 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Ла Лига Реал Сосьедад Арсен Захарян Сергей Силкин
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