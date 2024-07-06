"Пока он не готовится к следующему сезону, Арсен начнёт подготовку 11 июля. Нет мысли о том, что "Реал Сосьедад" готов отдать его в аренду или просто с ним попрощаться. Команда на него рассчитывает. Первый сезон у него был адаптивным. Сейчас он должен начать прибавлять", - цитирует Голубина Metaratings.
Арсен Захарян перешёл в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне российский полузащитник провёл за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам сезона-2023/2024 "Реал Сосьедад" занял шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав в 38-ми турах 60 очков.
Агент: "Реал Сосьедад" рассчитывает на Захаряна - сейчас он должен начать прибавлять
Геннадий Голубин, представитель полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, заявил, что россиянин начнёт следующий сезон в испанском клубе.
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