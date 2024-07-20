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Агент Захаряна рассказал о целях россиянина в новом сезоне в составе "Реала Сосьедад"

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Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий услуги полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о целях россиянина.
Фото: GETTY IMAGES
"Арсен ставит только самые высокие задачи - закрепиться в составе команды, побороться за все трофеи, которые будут в этом году. Это для него не первый и ознакомительный сезон, адаптация прошла, думаю, что сезон будет несколько другим", - цитирует Голубина "ТАСС".

Арсен Захарян перешёл в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провёл за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года. По итогам прошлого сезона "Реал Сосьедад" занял шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 60 очков в 38-ми встречах.

Арсен Захарян Реал Сосьедад
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