"На данный момент Арсен Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он сосредоточен на своем восстановлении", - цитирует пресс-службу "СЭ".
Ранее сообщалось, что российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян повредил лодыжку и не принимает участие в товарищеских матчах испанского клуба. Напомним, что Захарян присоединился к "Реалу Сосьедад" в прошлом сезоне, перейдя из московского "Динамо" - россиянин провел 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
В "Реале Сосьедад" сообщили, что Арсен Захарян тренируется по индивидуальной программе
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
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