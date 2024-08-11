"Арсен уже приступил к тренировкам и восстановлению. Ожидаем, что полное восстановление займёт два-три месяца", - цитирует пресс-службу испанского клуба "Чемпионат".
Напомним, что несколько дней назад российский полузащитник Арсен Захарян перенес операцию на лодыжке. Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.
В "Реале Сосьедад" рассказали, сколько времени займет восстановление Арсена Захаряна
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о восстановлении Арсена Захаряна после травмы.
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