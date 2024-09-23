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Арсен Захарян начнет тренироваться на поле в ближайшие 7 дней

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Российский полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян, который ранее перенёс операцию, начнет тренироваться на поле в ближайшие 7 дней.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Арсен Захарян начнет тренироваться на поле на предстоящей неделе. Ему понадобится еще пара таких занятий, чтобы приступить к работе в общей группе", — сообщили телеканалу "Матч ТВ" в пресс?службе испанского клуба 22 сентября.

Арсен Захарян получил травму сухожилия правой лодыжки на предсезонных сборах в конце июля. Тяжесть травмы потребовала хирургического вмешательства.

Российский полузащитник перешёл в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года. С того времени 21-летний футболист принял участие в 40 матчах, в которых один раз поразил ворота соперника и два раза отметился результативными передачами.

Реал Сосьедад Арсен Захарян
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