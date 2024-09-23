"Арсен Захарян начнет тренироваться на поле на предстоящей неделе. Ему понадобится еще пара таких занятий, чтобы приступить к работе в общей группе", — сообщили телеканалу "Матч ТВ" в пресс?службе испанского клуба 22 сентября.
Арсен Захарян получил травму сухожилия правой лодыжки на предсезонных сборах в конце июля. Тяжесть травмы потребовала хирургического вмешательства.
Российский полузащитник перешёл в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года. С того времени 21-летний футболист принял участие в 40 матчах, в которых один раз поразил ворота соперника и два раза отметился результативными передачами.
Арсен Захарян начнет тренироваться на поле в ближайшие 7 дней
Российский полузащитник испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян, который ранее перенёс операцию, начнет тренироваться на поле в ближайшие 7 дней.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"