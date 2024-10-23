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В "Реале Сосьедад" назвали Валерия Карпина легендой клуба

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Хон Андер Мундуате, пресс-атташе "Реала Сосьедад", отреагировал на слова наставника "Ростова" и сборной России Валерия Карпина об испанском клубе.
Фото: IMAGO
"Валерий Карпин — легенда нашего клуба, наши двери для него всегда открыты. Как он и сказал, он поддерживает связь со спортивным директором, с которым они играли вместе, но я не знаю, приглашал ли Роберто Олабе его в Сан-Себастьян", — приводит слова Мундуате Metaratings.

Валерий Карпин, будучи профессиональным футболистом, дважды выступал в составе "Реала Сосьедад" - в 1994-1996 гг. и в 2002-2005 гг. В общей сложности за этот испанский клуб российский полузащитник сыграл 194 официальных матча, в которых забил 37 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 28 жёлтых карточек.

Кроме того, Карпин защищал цвета таких команд, как "Сельта", московский "Спартак", "Валенсия", воронежский "Факел", московский ЦСКА.

Валерий Карпин Реал Сосьедад
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