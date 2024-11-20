Клуб из Сан-Себастьяна опубликовал заявку на предстоящую встречу, в которой не оказалось воспитанника московского "Динамо".
В текущем сезоне Захарян не провел за свою команду ни одного матча, футболист долгое время восстанавливался после повреждения.
Встреча между "Хове Эспаньол" и "Реал Сосьедад" состоится 21 ноября.
Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с лета 2023 года, перейдя из московского "Динамо". На его счету 40 матчей за испанский клуб и один забитый мяч.
"Реал Сосьедад" не включил Захаряна в заявку на матч Кубка Испании
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян пропустит матч 1/64 финала Кубка Испании против клуба "Хове Эспаньол".
Фото: ФК "Реал Сосьедад