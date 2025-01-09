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Колыванов: Захаряну не нужно было уезжать из "Динамо" - у него два года выброшены на ветер

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о российском полузащитнике испанского клуба "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: IMAGO
"Печально, что Захарян в этом сезоне ещё не сыграл ни одного матча. Скорее всего, ему не нужно было уезжать из "Динамо", а нужно было обрасти мясом, поиграть пару лет, помочь бело-голубым побороться за трофеи и потом уже ехать в Европу. Сейчас получается, что два года у него просто выброшены на ветер. Были травмы, неудачные матчи. Какого-то опыта он набрался, но точно не футбольного", — приводит слова Колыванова Legalbet.

Российский полузащитник Арсен Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад" с августа 2023 года, когда клуб Ла Лиги выкупил игрока у московского "Динамо" за 13 млн евро. Его действующий контракт с испанцами рассчитано на срок до конца сезона-2028/29.

В сезоне-2023/24 россиянин в общей сложности принял участие в 40 официальных матчах, в которых ему удалось забить 1 гол и отдать 2 голевые передачи. В текущем сезоне Захарян еще не выходил на поле, так как в конце июля на предсезонном сборе он получил травму и перенес операцию.

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