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Представитель Захаряна: Арсен восстанавливается. Был небольшой рецидив

Представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал физическое состояние игрока.
Фото: Global Look Press
"У Арсена все хорошо, он восстанавливается. Был небольшой рецидив - была нагрузка, поэтому заболело место, которое было травмировано. Думаю, дня через два он начнет тренироваться", - цитирует Голубина "Чемпионат".

Напомним, российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку на два последних матча "Реала Сосьедад". Ранее в клубе сообщали, что у игрока боль в лодыжке.

Летом футболист перенес операцию и в текущем сезоне еще не появлялся на поле в составе испанского клуба.

Захарян выступает за сан-себастьянцев с лета 2023 года. В прошлом сезоне хавбек сборной России провел за "Реал Сосьедад" 40 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

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