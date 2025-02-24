"Захаряну надо было забить. Пусть он и дальше продолжает отличаться. Только так можно чего-то добиться. Хотелось бы и в следующих матчах увидеть результативные действия Арсена. Его брали не для того, чтобы он на скамейке сидел. Раз Захарян попадает в состав, значит, тренер ему доверяет", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Вчера, 23-го февраля, Арсен Захарян вышел в стартовом составе "Реала Сосьедад" на матч с 25-го тура Ла Лиги с "Леганесом" (3:0) и отметился первым забитым мячом своей команды. Российский полузащитник был заменен в перерыве из-за мышечного спазма, сообщил представитель игрока Геннадий Голубин.
В текущем сезоне россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 4 матча и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Силкин: Захаряна брали не для того, чтобы он на скамейке сидел
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"