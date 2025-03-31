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Личка - про Захаряна: восстанавливается от одной травмы, получает другую

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ситуации Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
- У Захаряна тяжелая ситуация  — восстанавливается от одной травмы, получает другую, и так по кругу. Иногда так бывает — плохой сезон, где ты играешь две-три недели, а восстанавливаешься по полтора месяца. Ситуация очень некомфортная, но надо терпеть и пользоваться шансами, - заявил Личка «РБ Спорт».

Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из «Динамо». Ввиду различных травм, Арсен провел за испанскую команду 4 матча во всех турниров, отличившись лишь одним забитым мячом и голевой передачей. Двумя неделями ранее Арсен досрочно покинул тренировку из-за рецидива травмы четырехглавой мышцы бедра. Возвращение полузащитника на поле ожидается в апреле.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 10 строчку, набрав 38 очков в 29 матчах.

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