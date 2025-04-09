"В этом сезоне Арсена не стоит ждать на поле. Есть рецидив, а форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, что Арсен Захарян получил травму летом 2024 года и не выходил на поле до февраля этого года, а позже россиянин вновь получил повреждение. Всего на счету Арсена в этом сезоне 4 матча, 1 забитый мяч и 1 результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего россиянина в 15 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Арсен Захарян больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы
Футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"