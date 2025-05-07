"Нет, не хотел бы. Даже не думал об этом вообще", - сказал Карпин Legalbet на вопрос о вакантной должности в "Сосьедаде".
Ранее стало известно, что испанский клуб расстанется с нынешним главным тренером команды Иманолем Альгуасилем летом.
Карпин в бытность футболистом выступал за "Реал Сосьедад", проведя в нем 194 матча.
Карпин ответил на вопрос, хотел бы он возглавить "Реал Сосьедад"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что даже не думал над тем, чтобы возглавить испанский "Реал Сосьедад".
Фото: РФС