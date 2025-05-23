"Он мог достичь ещё большего. Великий! Мостовой бы играл в любом клубе мира. Саша — настоящий лидер, двуногий, прекрасный дриблинг. Мостовой — это уровень Зидана, Баллака", - цитирует Макелеле "Чемпионат".
Французский полузащитник Клод Макелеле играл вместе с российским полузащитником Александром Мостовым в испанской "Сельте".
Помимо "Сельты" Александр Мостовой успел поиграть за португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", испанский "Алавес". На счету полузащитника 50 матчей в составе сборной России и 10 забитых мячей.
Макелеле: Мостовой — это уровень Зидана, Баллака
Экс-игрок "Сельты" Клод Макелеле рассказал об игре с российским полузащитником Александром Мостовым.
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