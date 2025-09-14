Пресс-атташе "Реала Сосьедад": в клубе уверены, что Захарян станет для нас большим игроком

"Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком. Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть еще больше, ему нужно много работать и убеждать тренера — это единственный путь", - цитирует Мундуате Sport24.
В субботу, 13 сентября, "Реал Сосьедад" на своем поле уступил мадридскому "Реалу" в 4 туре Ла Лиги со счетом 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 66 минуте встречи и не отметился результативными действиями. Этот выход на поле в официальном матче стал первым для россиянина в текущем сезоне.
В сезоне-2024/2025 Захарян провел 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате прокомментировал возвращение Арсена Захаряна на поле.
