В Ла Лиге отреагировали на перепалку Симеоне и Винисиуса

В центре внимания оказался конфликт между главным тренером "матрасников" Диего Симеоне и вингером "сливочных" Винисиусом Жуниором. Матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1. По ходу встречи камеры зафиксировали словесную перепалку, а также жесты Симеоне после замены бразильского футболиста на 81-й минуте.
Глава испанской лиги призвал не придавать произошедшему чрезмерного значения, отметив, что подобные ситуации являются частью эмоционального футбольного процесса.
- Футболисты и тренеры испытывают огромное давление во время матчей. Мы должны понимать, что это всего лишь небольшие инциденты. Подобное происходит каждые выходные, - цитирует Тебаса Sport.es.
"Попомни мое слово": Симеоне резко обратился к игроку "Реала" во время дерби