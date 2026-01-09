В Ла Лиге отреагировали на перепалку Симеоне и Винисиуса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал резонансный эпизод, произошедший в полуфинале Суперкубка Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом".
Фото: ФК "Реал Мадрид"
В центре внимания оказался конфликт между главным тренером "матрасников" Диего Симеоне и вингером "сливочных" Винисиусом Жуниором. Матч завершился победой "Реала" со счетом 2:1. По ходу встречи камеры зафиксировали словесную перепалку, а также жесты Симеоне после замены бразильского футболиста на 81-й минуте.

Глава испанской лиги призвал не придавать произошедшему чрезмерного значения, отметив, что подобные ситуации являются частью эмоционального футбольного процесса.

- Футболисты и тренеры испытывают огромное давление во время матчей. Мы должны понимать, что это всего лишь небольшие инциденты. Подобное происходит каждые выходные, - цитирует Тебаса Sport.es.

"Попомни мое слово": Симеоне резко обратился к игроку "Реала" во время дерби

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится