Об этом сообщает L'Equipe. По информации издания, француз согласился выйти на поле в финале Суперкубка Испании против "Барселоны" (2:3), несмотря на риск повторного повреждения колена. Таким образом Мбаппе хотел помочь команде и сохранить Алонсо у руля клуба.
Однако поражение от каталонцев стало решающим - уже на следующий день испанский специалист покинул пост главного тренера "Реала". Отмечалось, что испанец не был уволен, а сам принял решение уйти.
L'Equipe: Мбаппе пытался повлиять на судьбу Алонсо в "Реале"
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе предпринимал попытку поддержать Хаби Алонсо на фоне разговоров о возможной отставке главного тренера.
Фото: ФК "Реал Мадрид"