Поводом для обсуждения стал поединок 1/8 финала Кубка Испании против "Осасуны", который прошёл в ночь с 13 на 14 января. Основное время встречи завершилось вничью - 2:2, а в серии пенальти сильнее оказался "Реал Сосьедад" - 4:3. Захарян исполнял пятый удар в послематчевой серии и отправил мяч выше ворот.
- Возможно, у Арсена появились проблемы с психологией. Но все называют травмы главной причиной тяжёлой игры. Он то вылечится, то снова сломается и так постоянно. Конечно, это тяжело психологически, - цитирует экс-футболиста Metaratings.ru.
Футболист играет за испанскую команду с середины 2023 года, перейдя из столичного "Динамо". В этом сезоне он выходил на поле в 16 матчах и один раз поразил ворота соперника.
Мостовой рассказал, что мешает Захаряну в Испании
Александр Мостовой, в прошлом игрок сборной России и "Сельты", высказался о ситуации полузащитника "Реал Сосьедада" Арсена Захаряна и его перспективах в испанском клубе.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"