"Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании, уступив команде из второй лиги

В Кубке Испании завершился матч стадии 1/8 финала, в котором мадридский "Реал" сенсационно уступил представителю Сегунды - "Альбасете".

Фото: Getty Images

Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Первый гол был забит под занавес первого тайма - на 42-й минуте полузащитник Хави Вильяр открыл счёт. Однако перед самым перерывом гости сумели отыграться: на 45+3-й минуте отличился аргентинский хавбек Франко Мастантуоно.



Во втором тайме "Альбасете" вновь вышел вперёд благодаря точному удару нападающего Хефте Бетанкора на 82-й минуте. Уже в компенсированное время "Реал" восстановил равенство - на 90+1-й минуте гол забил Гонсало Гарсия. Тем не менее последнее слово осталось за хозяевами: на 90+4-й минуте Бетанкор оформил дубль и принёс своей команде победу.



Таким образом, мадридский "Реал" завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка Испании, уступив клубу из второго по силе дивизиона.