"Реал" впервые в истории проиграл "Альбасете"

Встреча 1/8 финала Кубка Испании завершилась со счётом 3:2 в пользу "Альбасете", что привело к вылету "Реала" из турнира уже на этой стадии.
Для клуба из Сегунды эта победа стала первой над "Реалом" за всё время очных официальных противостояний.
Напомним, на этой неделе мадридский клуб официально сообщил о расставании с Хаби Алонсо, который тренировал команду с лета 2025 года. Сейчас временным тренером "сливочных" является Альваро Арбелоа.
Поражение от "Альбасете" стало для "Реала" историческим. Мадридский клуб впервые уступил этому сопернику в официальном матче.
Фото: Mundo Deportivo