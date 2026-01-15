Арбелоа рискует быть уволенным после одного матча в "Реале" - источник

В первом матче под его руководством мадридская команда неожиданно уступила "Альбасете" и завершила выступление в Кубке Испании.
Встреча 1/8 финала турнира закончилась победой клуба из Сегунды со счётом 3:2.
По информации indykaila News, руководство "Реала" не исключает скорого расставания с Арбелоа, если в клубе придут к выводу, что его назначение было ошибочным. Решение может быть принято в ближайшее время.
Арбелоа возглавил мадридский клуб после ухода Хаби Алонсо.
Старт Альваро Арбелоа на посту тренера "Реала" оказался неудачным.
Фото: ФК "Реал Мадрид"