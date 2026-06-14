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Назван лучший игрок матча Бразилия - Марокко

Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком матча между сборными Бразилии и Марокко в первом туре чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Нападающий "Реала" вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Именно его гол на 32-й минуте позволил бразильцам избежать поражения и завершить встречу вничью со счётом 1:1.

Добавим, что в матче приняли участие два игрока "Зенита" - Дуглас Сантос и Луис Энрике.

В следующем туре команда Карло Анчелотти встретится со сборной Гаити.

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