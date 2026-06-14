Назван лучший игрок матча Бразилия - Марокко

Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком матча между сборными Бразилии и Марокко в первом туре чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА





Добавим, что в матче приняли участие два игрока "



В следующем туре команда Карло Анчелотти встретится со сборной Гаити. Нападающий " Реала " вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Именно его гол на 32-й минуте позволил бразильцам избежать поражения и завершить встречу вничью со счётом 1:1.Добавим, что в матче приняли участие два игрока " Зенита " - Дуглас Сантос и Луис Энрике.В следующем туре команда Карло Анчелотти встретится со сборной Гаити.