"Бенфика" сделала заявление по будущему Моуринью

Жозе Моуринью официально завершил работу в "Бенфике" и возвращается в мадридский "Реал".

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Лиссабонский клуб сообщил, что испанский гранд воспользовался пунктом о досрочном выкупе контракта португальского специалиста. Сумма компенсации составила 15 миллионов евро.



В опубликованном заявлении клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.



По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Португалии столичный клуб набрал 80 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице.