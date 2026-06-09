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"Бенфика" сделала заявление по будущему Моуринью

Жозе Моуринью официально завершил работу в "Бенфике" и возвращается в мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
Лиссабонский клуб сообщил, что испанский гранд воспользовался пунктом о досрочном выкупе контракта португальского специалиста. Сумма компенсации составила 15 миллионов евро.

В опубликованном заявлении клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Португалии столичный клуб набрал 80 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

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