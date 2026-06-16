Как сообщает журналист Бен Джейкобс, одной из ключевых причин перехода стали личные и семейные обстоятельства футболиста.
По данным источника, в "Челси" не стали препятствовать уходу испанца. Лондонский клуб был готов расстаться с игроком на фоне прогресса Йоррела Хато, который рассматривается как важная фигура для команды в будущем.
Кукурелья выступал за "Челси" с 2022 года.
Раскрыта причина перехода Кукурельи из "Челси" в "Реал"
Защитник Марк Кукурелья решил продолжить карьеру в мадридском "Реале".
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