Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
22:00
СенегалНе начат

Раскрыта причина перехода Кукурельи из "Челси" в "Реал"

Защитник Марк Кукурелья решил продолжить карьеру в мадридском "Реале".
Фото: Getty Images
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, одной из ключевых причин перехода стали личные и семейные обстоятельства футболиста.

По данным источника, в "Челси" не стали препятствовать уходу испанца. Лондонский клуб был готов расстаться с игроком на фоне прогресса Йоррела Хато, который рассматривается как важная фигура для команды в будущем.

Кукурелья выступал за "Челси" с 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится