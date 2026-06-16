Раскрыта причина перехода Кукурельи из "Челси" в "Реал"

Защитник Марк Кукурелья решил продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, одной из ключевых причин перехода стали личные и семейные обстоятельства футболиста.



По данным источника, в "Челси" не стали препятствовать уходу испанца. Лондонский клуб был готов расстаться с игроком на фоне прогресса Йоррела Хато, который рассматривается как важная фигура для команды в будущем.



Кукурелья выступал за "Челси" с 2022 года.

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