В "Реале" намерены сохранить полузащитника - источник

Будущее Орельена Тчуамени, похоже, остаётся связано с " Реалом ".

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По информации журналиста Мигеля Серрано, мадридский клуб намерен предложить французскому полузащитнику новый контракт после завершения чемпионата мира.



Источник утверждает, что руководство "сливочных" считает хавбека одним из ключевых игроков команды и не собирается рассматривать предложения по его продаже в текущее трансферное окно.



Тчуамени выступает за "Реал" с 2022 года, когда перебрался в Мадрид из "Монако".