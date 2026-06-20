По информации журналиста Мигеля Серрано, мадридский клуб намерен предложить французскому полузащитнику новый контракт после завершения чемпионата мира.
Источник утверждает, что руководство "сливочных" считает хавбека одним из ключевых игроков команды и не собирается рассматривать предложения по его продаже в текущее трансферное окно.
Тчуамени выступает за "Реал" с 2022 года, когда перебрался в Мадрид из "Монако".
В "Реале" намерены сохранить полузащитника - источник
Будущее Орельена Тчуамени, похоже, остаётся связано с "Реалом".
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