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В "Реале" намерены сохранить полузащитника - источник

Будущее Орельена Тчуамени, похоже, остаётся связано с "Реалом".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Мигеля Серрано, мадридский клуб намерен предложить французскому полузащитнику новый контракт после завершения чемпионата мира.

Источник утверждает, что руководство "сливочных" считает хавбека одним из ключевых игроков команды и не собирается рассматривать предложения по его продаже в текущее трансферное окно.

Тчуамени выступает за "Реал" с 2022 года, когда перебрался в Мадрид из "Монако".

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