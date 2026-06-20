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В "Барселоне" приняли решение по будущему Рафиньи - источник

Будущее Рафиньи в "Барселоне" не вызывает беспокойства у руководства клуба.
Фото: Getty Images
Несмотря на появившиеся слухи об интересе со стороны команд из Саудовской Аравии, каталонцы не рассчитывают расставаться с бразильским вингером.

Как сообщает журналист Серхи Соле, 29-летний футболист не просил отпустить его из команды, а в "Барселоне" продолжают считать Рафинью важной частью состава.

Контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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