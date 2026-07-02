Стало известно решение защитника "Барселону" по своему будущему - источник

Рональд Араухо не планирует менять клуб в ближайшее трансферное окно.



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Как пишет Cadena Ser, несмотря на появившиеся в последние недели слухи о возможном уходе, уругвайский футболист не рассматривает вариант с переходом в другую команду и рассчитывает остаться в составе "Барселоны".



Араухо защищает цвета "Барселоны" с 2020 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего центрального защитника в 20 миллионов евро.