Захарян попал в заявку "Реал Сосьедада" на матч с "Бетисом"

Арсен Захарян вошёл в заявку "Реал Сосьедада" на первый официальный матч команды в новом сезоне.

Фото: Getty Images

Российский полузащитник может принять участие во встрече чемпионата Испании с "Бетисом". Впервые после переезда в Испанию он смог пройти полноценную предсезонную подготовку вместе с командой без длительных пауз. Теперь россиянин получил возможность начать сезон в общей группе.



21 августа "Реал Сосьедад" сыграет с "Бетисом" на выезде. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



Захарян защищает цвета испанского клуба с 2023 года. Действующее соглашение полузащитника с "Реал Сосьедадом" рассчитано до 30 июня 2029 года.

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Реал Сосьедад