Рафинья продлил соглашение с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Рафинья Диас продлил соглашение с каталонским клубом.

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Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт бразильца рассчитан до июня 2030 года. Стороны уже подписали все необходимые документы. Официально о договорённости "Барселона" планирует объявить в пятницу.



Рафинья перебрался в каталонский клуб из "Лидса" летом 2022 года примерно за 60 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний футболист набрал 17 результативных действий в восьми встречах во всех турнирах - 14 голов и три передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.