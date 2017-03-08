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Эдуардо Бериссо: Мостовой и Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе "Сельты"
Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо ответил на привет бывшего форварда клуба Александра Мостового.
"Спасибо большое, ему тоже привет, но он бы не играл. Как и Карпин.
"Краснодар" - хорошо организованная команда со структурой игры, которую они постоянно пытаются сохранять. Когда у них мяч - они его удерживают, если нет - они прессингуют. Стоит отметить, что у них хорошие игроки средней линии. Повторюсь, очень организованная команда.
В предстоящем противостоянии нет фаворитов. Обе команды прошли сильных соперников в предыдущем раунде. Это будет матч против очень сложного соперника. Но мы тоже амбициозны, и почему бы нам не дойти до финала турнира", - цитирует Бериссо ТАСС.
"Спасибо большое, ему тоже привет, но он бы не играл. Как и Карпин.
"Краснодар" - хорошо организованная команда со структурой игры, которую они постоянно пытаются сохранять. Когда у них мяч - они его удерживают, если нет - они прессингуют. Стоит отметить, что у них хорошие игроки средней линии. Повторюсь, очень организованная команда.
В предстоящем противостоянии нет фаворитов. Обе команды прошли сильных соперников в предыдущем раунде. Это будет матч против очень сложного соперника. Но мы тоже амбициозны, и почему бы нам не дойти до финала турнира", - цитирует Бериссо ТАСС.
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