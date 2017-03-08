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Эдуардо Бериссо: Мостовой и Карпин не смогли бы закрепиться в нынешнем составе "Сельты"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо ответил на привет бывшего форварда клуба Александра Мостового.

"Спасибо большое, ему тоже привет, но он бы не играл. Как и Карпин.

"Краснодар" - хорошо организованная команда со структурой игры, которую они постоянно пытаются сохранять. Когда у них мяч - они его удерживают, если нет - они прессингуют. Стоит отметить, что у них хорошие игроки средней линии. Повторюсь, очень организованная команда.

В предстоящем противостоянии нет фаворитов. Обе команды прошли сильных соперников в предыдущем раунде. Это будет матч против очень сложного соперника. Но мы тоже амбициозны, и почему бы нам не дойти до финала турнира", - цитирует Бериссо ТАСС.
Теги: Сельта Краснодар Мостовой Карпин
Сегодня, 21:08
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5
(1)
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:16) #
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Сельта и появилась, как команда, только с приходом Карпина и мостового. До этого это была команда-кусок говна. Ну ни о чем , не для кого. Ну как сегодняшний какой-нибудь Эйбар. Вынырнул из говна - и тут же туда булькнул. А с Мостовым и Ко команда за медали все-таки боролась, лишала титулов и то Барселону, то Реал, и все подобное.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Гонит.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: vlees (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дурачки они друзья с Карпиными,шуточки шутит,та сельта была сильнейшая за всю историю
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:38) #
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тогда просто в сельте кризис был. вот и бралии кого попало.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 21:30) #
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  •  (4)

Вот урод. Кто его спрашивал?
Регистрация: 28.05.2014
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