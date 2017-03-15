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Андрей Талалаев: "Манчестер Юнайтед"? Не так страшен чёрт, как его малюют!

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "МЮ" — "Ростов". Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.

"Что главное в танке? Я думаю, продолжение ростовчане знают. Без Калачёва, Граната и Гацкана должны проявить себя ребята, которые пока не на главных ролях.

Мне очень нравятся такие команды, у которых мужское иногда даже значит больше, чем профессиональное. Если они продолжат действовать в этой манере, то всё у них будет хорошо. Не так страшен чёрт, как его малюют – мы это в Ростове-на-Дону увидели", - цитирует Талалаева "Чемпионат.сом".
Теги: Талалаев Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:50
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№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ибра чёрт smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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