Генрих Мхитарян - лучший игрок матча "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян назван лучшим игроком первого матча четвертьфинала Лиги Европы с "Андерлехтом" (1:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.В первом четвертьфинальном матче с "Андерлехтом" армянин забил единственный гол своей команды. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Мхитарян отличился четыре раза в семи матчах.