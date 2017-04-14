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Генрих Мхитарян - лучший игрок матча "Андерлехт" - "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян назван лучшим игроком первого матча четвертьфинала Лиги Европы с "Андерлехтом" (1:1). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В первом четвертьфинальном матче с "Андерлехтом" армянин забил единственный гол своей команды. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Мхитарян отличился четыре раза в семи матчах.

"Газета.ру"
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед Андерлехт
Сегодня, 06:22
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