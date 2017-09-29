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Себастьян Дриусси: у меня сейчас полоса неудач

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) заявил, что у каждого форварда настает полоса неудач.

– У вас было сегодня несколько хороших моментов, но всякий раз не хватало совсем чуть-чуть. Думаете, невезение?

– Похоже на то. Каждому нападающему иногда приходится проходить через такую полосу неудач, но ничего страшного – нужно спокойно работать, улучшать свою игру каждый день, чтобы выйти из этой полосы как можно быстрее.

– Когда-нибудь играли против своего соотечественника и вратаря соперника, Херонимо Рульи?

– Нет, ни разу, но мне всегда приятно встречать аргентинцев на поле!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дриусси Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 00:14
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6
(0)
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:41) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
О!!!!! бомжи повылазили!
Заканчиваю с вами пререкаться.
Нормальных среди вас единицы и те сейчас отдыхают.
Пока, ущербные рабы газпрёма и старческих пенсий!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: nongames СПБ (Сегодня, 00:37) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Полоса только началась..... Ты пришёл в бомжеклуб, где хорошие полосы только у сосалок......... Либо учись, либо.........................
....

Если 1977 это год рождения, то Виталий редкостный имбецил grimacing
Регистрация: 19.10.2009
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:34) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
а у тебя были удачные в зените? smile
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Mike_78 Сосновый Бор (Сегодня, 00:30) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Полоса только началась..... Ты пришёл в бомжеклуб, где хорошие полосы только у сосалок......... Либо учись, либо.........................
......

выйди из сумрака оборотень-дибил!
Регистрация: 2.07.2013
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:23) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Полоса только началась..... Ты пришёл в бомжеклуб, где хорошие полосы только у сосалок......... Либо учись, либо.........................
......
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 00:19) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Не переживай все будет хорошо
Регистрация: 17.05.2015
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