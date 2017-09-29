Себастьян Дриусси: у меня сейчас полоса неудач

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1) заявил, что у каждого форварда настает полоса неудач.– Похоже на то. Каждому нападающему иногда приходится проходить через такую полосу неудач, но ничего страшного – нужно спокойно работать, улучшать свою игру каждый день, чтобы выйти из этой полосы как можно быстрее.– Нет, ни разу, но мне всегда приятно встречать аргентинцев на поле!