Роберто Манчини: "Зенит" - российский клуб, нам надо продвигать футбол в России

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга" (3:1).- Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после "Сосьедада" и "Русенборга". Самое главное - выйти из группы, мы не думаем о ротации.- Самое главное, чтобы голы забивались. Неважно, кто и как это делает.- Надо помнить, что мы российский клуб. Нам надо продвигать футбол в России.