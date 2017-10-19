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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: "Зенит" - российский клуб, нам надо продвигать футбол в России
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга" (3:1).
- Ваша команда почти выполнила задачу по выходу из группы. Будет ли в следующих матчах Лиги Европы ротация или вы хотите выиграть во всех матчах группового этапа?
- Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после "Сосьедада" и "Русенборга". Самое главное - выйти из группы, мы не думаем о ротации.
- Ригони оформил хет-трик. Вам нравится, когда один игрок так отличается или вы больше любите, когда забивают разные игроки?
- Самое главное, чтобы голы забивались. Неважно, кто и как это делает.
- Накануне вы говорили, что не можете не согласиться с президентом России. Но поставили 8 иностранцев. Вы хотели запутать норвежцев?
- Надо помнить, что мы российский клуб. Нам надо продвигать футбол в России.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
- Ваша команда почти выполнила задачу по выходу из группы. Будет ли в следующих матчах Лиги Европы ротация или вы хотите выиграть во всех матчах группового этапа?
- Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после "Сосьедада" и "Русенборга". Самое главное - выйти из группы, мы не думаем о ротации.
- Ригони оформил хет-трик. Вам нравится, когда один игрок так отличается или вы больше любите, когда забивают разные игроки?
- Самое главное, чтобы голы забивались. Неважно, кто и как это делает.
- Накануне вы говорили, что не можете не согласиться с президентом России. Но поставили 8 иностранцев. Вы хотели запутать норвежцев?
- Надо помнить, что мы российский клуб. Нам надо продвигать футбол в России.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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