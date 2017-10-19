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Роберто Манчини: "Зенит" - российский клуб, нам надо продвигать футбол в России

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга" (3:1).

- Ваша команда почти выполнила задачу по выходу из группы. Будет ли в следующих матчах Лиги Европы ротация или вы хотите выиграть во всех матчах группового этапа?

- Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после "Сосьедада" и "Русенборга". Самое главное - выйти из группы, мы не думаем о ротации.

- Ригони оформил хет-трик. Вам нравится, когда один игрок так отличается или вы больше любите, когда забивают разные игроки?

- Самое главное, чтобы голы забивались. Неважно, кто и как это делает.

- Накануне вы говорили, что не можете не согласиться с президентом России. Но поставили 8 иностранцев. Вы хотели запутать норвежцев?

- Надо помнить, что мы российский клуб. Нам надо продвигать футбол в России.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Манчини Зенит Русенборг
Сегодня, 22:31
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(1)
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:17) #
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online

От физрука итальянского, его отличает спокойствие и знание дела. Профессионал, больше нечего сказать. Правда он влип в русскую культуру навсегда.Здесь не пожмут руку, может даже посмотрят косо.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пусть развивают ответственные лица, я думаю их очень много. Просто в задачу тренера Зенита это не входит
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing laughing laughing
В паспорта заглядывал хоть?


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 22:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
эээ...шта?


скорее перевод не правильный...или что за нах
Регистрация: 12.08.2009
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
- Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после "Сосьедада" и "Русенборга"

какое то гонево
Регистрация: 3.08.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:38) #
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я согласен с президентом и нам нужно продвигать российский футбол?!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Задача Зенита - побеждать. Российский футбол пусть продвигают министры-мотористы.

- Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после "Сосьедада" и "Русенборга"

эээ...шта?


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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