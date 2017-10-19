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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тренер "Русенборга": российский футбол очень сильно изменился, вы должны радоваться этому
Главный тренер "Русенборга" Каре Ингебригтсен после матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:3) посетовал на быстрый пропущенный гол.
– Проиграли, потому что рано пропустили, – сказал Ингебригтсен. – Когда рано пропускаешь, трудно влиться в игру. После второго забитого мяча стало еще сложнее.
– Почему не получилось сдержать Ригони?
– Он хороший игрок, но мы сами подарили ему два гола, в этом наша вина.
– Вы приезжали в Россию 15 лет назад, когда играли против "Динамо". Что-нибудь изменилось?
– Очень сильно изменился российский футбол, и вы должны радоваться таким изменениям.
"Спорт-Экспресс"
– Проиграли, потому что рано пропустили, – сказал Ингебригтсен. – Когда рано пропускаешь, трудно влиться в игру. После второго забитого мяча стало еще сложнее.
– Почему не получилось сдержать Ригони?
– Он хороший игрок, но мы сами подарили ему два гола, в этом наша вина.
– Вы приезжали в Россию 15 лет назад, когда играли против "Динамо". Что-нибудь изменилось?
– Очень сильно изменился российский футбол, и вы должны радоваться таким изменениям.
"Спорт-Экспресс"
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