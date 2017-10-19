Тренер "Русенборга": российский футбол очень сильно изменился, вы должны радоваться этому

Главный тренер "Русенборга" Каре Ингебригтсен после матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" (1:3) посетовал на быстрый пропущенный гол.– Проиграли, потому что рано пропустили, – сказал Ингебригтсен. – Когда рано пропускаешь, трудно влиться в игру. После второго забитого мяча стало еще сложнее.– Он хороший игрок, но мы сами подарили ему два гола, в этом наша вина.– Очень сильно изменился российский футбол, и вы должны радоваться таким изменениям.