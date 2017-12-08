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Алексей Миранчук: посмотрим, кто выпадет, а уж потом будем радоваться или плакать

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал победу над чешским "Фаставом" (2:0) в матче группового этапа Лиги Европы

"Соперник в первом тайме прессинговал нас, играл жёстко. Было тяжело. Самое главное было выдержать этот натиск. Понимали, что во втором тайме с их стороны будет меньше прессинга. Главное, что все вместе дотерпели и добились результата. Мы всегда играем на победу, пытаемся добиться максимума.

Посмотрим, кто выпадет, а уж потом будем радоваться или плакать. Не важно, из какой страны будет оппонент", — цитирует Миранчука "Чемпионат.сом".
Теги: Миранчук Ал. Локомотив
Сегодня, 03:05
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